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¿Pandemia por hantavirus? ¿Funciona la regla del 15/15? Médicos especialistas responden en Consulta a la mano

Médicos especialistas contestaron interesantes dudas sobre diabetes, hantavirus, y mucho más en Consulta a la mano. ¡Toma nota y no te automediques!

¿Es normal el sangrado al ir al baño? ¿Sirve la regla del 15/15? ¿El hantavirus podría provocar una pandemia? ¿Cómo saber que están fallando los riñones? En Consulta a la mano, un grupo de especialistas médicos respondieron dudas frecuentes sobre el cuidado de la salud. Esta fue la orientación de un coloproctólogo, un diabetólogo, un infectólogo, una neuróloga vascular y un neumólogo. Nunca te automediques y consulta a tu médico.

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