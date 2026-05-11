OFICIAL: En esta fecha se decide el futuro del hijo de Paulina Rubio y “Colate” ¿Irá a un internado?

En Exclusiva las cámaras de Ventaneando captaron a Nicolás Vallejo Najera reuniendose con su hijo Andrea Nicolás de 15 años a las afueras de la casa de Paulina Rubio, este encuntro se da previo a que se de a conocer el próximo 21 de mayo de 2026 la resolución definitiva que tendrá la jueza para determinar quíen se queda la tutela definitiva del menor, asimimso, se reveló que la respuesta se dará a conocer a través de un correro elecrónico.