José Manuel Figueroa explota e INSULTA a Imelda Tuñón ante la prensa; esto le dijo

Durante un encuntro con la prensa José Manuel Figueroa arremetió contra Imelda Tuñón por las declaraciones que hizo contra él al señalarlo de abusar de su hermano Julián, durante su delcración se le vio completamente molesto y llamó como loca a la exnuera de Maribel Guardia y aseguró que la hará pagar por sus calumnias “voy a usar todo mi poder para que pague justo y conforme a la ley”.