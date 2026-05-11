José Manuel Figueroa explota e INSULTA a Imelda Tuñón ante la prensa; esto le dijo
El intérprete arremetió contra Imelda Garza Tuñón tras las calumnias que ha lanzado y aseguró que sus palabras han dañado su relación con su sobrino.
Durante un encuntro con la prensa José Manuel Figueroa arremetió contra Imelda Tuñón por las declaraciones que hizo contra él al señalarlo de abusar de su hermano Julián, durante su delcración se le vio completamente molesto y llamó como loca a la exnuera de Maribel Guardia y aseguró que la hará pagar por sus calumnias “voy a usar todo mi poder para que pague justo y conforme a la ley”.