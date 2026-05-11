¡Así reaccionó Diego Boneta a la demanda que enfrenta Vadhir Derbez por presunto abuso!
Diego Boneta reaccionó a la escandalosa demanda que enfrenta su amigo Vadhir Derbez por presunto abuso y habló de su rompimiento con Renata Notni.
Esta fue la reacción de Diego Boneta, amigo de la familia Derbez, al ser cuestionado sobre la demanda que una modelo interpuso contra Vadhir por presunto abuso sexual. Además, reveló cómo ha llevado el duelo tras el rompimiento de su relación con Renata Notni y compartió qué le desea a la actriz en esta nueva etapa.