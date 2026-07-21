¿Pisada de cabeza? ¡Estas son las situaciones en la cama que merecen amonestación o expulsión!

¿Calambres en la intimidad? ¿Poca experiencia? ¿Falta de práctica? La sexóloga Leidy Constanza nos visitó para orientarnos y calificar las situaciones en la cama que ameritan amonestación o expulsión. ¿La ‘pisada de cabeza’ amerita tarjeta roja o tarjeta amarilla? ¡Toma nota y comparte!