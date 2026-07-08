¡¿Embargarán a Alicia Villarreal?! Esto explicó su abogado sobre la nueva demanda millonaria
Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal, explicó que la cantante fue demandada por despido injustificado y te tendría que liquidar una cifra millonaria.
De acuerdo con un juzgado laboral de Nuevo León, Alicia Villarreal tendrá que liquidar a un exempleado de los Kumbia Kings, agrupación liderada por Cruz Martínez, quien la demandó por despido injustificado. Gerardo Rincón, abogado de la cantante, explicó en exclusiva el mandato que se dictó contra Alicia Villarreal aunque ella no era su patrona. ¿Podrían embargar a Alicia Villarreal? Esto es lo que explicó el abogado de la cantante.