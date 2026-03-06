¿Por qué cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

Cada 8 de marzo el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reconocer el talento, la valentía y el papel de las mujeres en nuestra sociedad. Por ello, nos acompañó Jacqueline L’Hoist, directora de la Unidad de Género de Grupo Salinas para hablar sobre el feminismo, la igualdad y las nuevas generaciones.