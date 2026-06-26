"¡No quiero ser grosero... estoy muy enojado!”, Así estalló Arturo Carmona con la prensa
Arturo Carmona aclaró que su enfado con la prensa deriva de los comentarios de una periodista sobre la posibilidad de que será abuelo. Aquí los detalles.
Arturo Carmona estalló ante los medios de comunicación en el aeropuerto de la CDMX. Y es que luego de que una periodista asegurara que él mismo había revelado en una función que sería abuelo, evadió el tema muy molesto. Así lo explicó el actor, quien profundizó por medio de un comunicado.