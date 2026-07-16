uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“El concepto del hombre es un rol de proveedor”, Giovanni Medina fija su postura al pleito entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair

Ante el buen momento que vive en su relación con Irina Baeva y tras la polémica de Gabriel Soto con Ana Carla Sinclair, Giovanni Medina compartió su postura.

Tras la polémica que enfrenta Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair y las críticas que recibió el actor por asegurar que, durante su relación él pagaba gastos de gasolina y ginecólogo, Giovanni Medina fijó su postura ahora que mantiene una relación con Irina Baeva. Y es que su relación con Irina Baeva va viento en popa... ¿ya planean boda y crecer la familia? ¿Qué opina Ninel Conde sobre su relación con la actriz? Esto confesó Giovanni Medina, quien también respondió a los cuestionamientos por la familia de Fátima Bosch.

Videos