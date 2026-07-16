“El concepto del hombre es un rol de proveedor”, Giovanni Medina fija su postura al pleito entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair

Tras la polémica que enfrenta Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair y las críticas que recibió el actor por asegurar que, durante su relación él pagaba gastos de gasolina y ginecólogo, Giovanni Medina fijó su postura ahora que mantiene una relación con Irina Baeva. Y es que su relación con Irina Baeva va viento en popa... ¿ya planean boda y crecer la familia? ¿Qué opina Ninel Conde sobre su relación con la actriz? Esto confesó Giovanni Medina, quien también respondió a los cuestionamientos por la familia de Fátima Bosch.