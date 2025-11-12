PRIMERAS DECLARACIONES de Lola Cortés después de ABANDONAR La Granja VIP. “Ahí empecé a ROMPERME”

A casi tres días de abandonar La Granja VIP en plena Gala de Eliminación, Lola Cortés visitó Venga La Alegría para dar sus primeras declaraciones en televisión sobre lo sucedido. Ella recalcó que su motivación para participar en el reality show fue la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y que el encierro detonó ataques de pánico, que son síntoma del trastorno de ansiedad con el cual vive.

"Primero está mi salud", dice Lola Cortés tras abandonar La Granja VIP

En su visita al foro de Venga La Alegría, Lola Cortés confesó que ella no entró a La Granja VIP pensando en llegar a la final; en lugar de eso, su interés estaba en convivir con lo animalitos y cuidarlos. "No tomé en cuenta la parte de 'todos adentro' y se cierra la puerta. Ahí empecé a romperme", dijo.

