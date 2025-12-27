Lucero se viste de luto tras inesperada muerte

El mundo del espectáculo se encuentra nuevamente de luto tras el anuncio de Lucero . La actriz y cantante dio a conocer que uno de sus ex compañeros falleció durante la Navidad del2025.

Sin dudas Lucero se ha convertido con el paso del tiempo en una de las figuras más importantes del espectáculo por lo que a lo largo de su carrera ha ido cosechando amigos muy importantes como quien falleció.

¿Qué amigo de Lucero murió en la Navidad?

La reconocida actriz y cantante, Lucero, se hizo presente en su cuenta de Instagram para compartir una historia en la que manifestaba su tristeza tras la muerte del querido ex productor, Jorge Lozano Soriano, quien murió el 25de diciembre.

Junto a la publicación se pudo ver unas fotografías del productor por lo que dejó en claro la gran pérdida que significaba para ella. Ambos habían coincidido en una telenovela.

"Jorge Lozano Soriano, vuela alto y sabe que te quedas siempre en mi mente y mi corazón. Gracias por dejar un legado inigualable en la televisión, por escribir tantas historias que nos acompañan infinito,”escribió.

Al final, la actriz manifestó que siempre lo tendrá presente al escritor Jorge Lozano Soriano. Los seguidores de Lucero se unieron al dolor que estaba atravesando tanto ella como la industria del espectáculo.

"Así te quedas conmigo siempre; admirable, inteligente, brillante, amoroso, capaz, único e irrepetible. Te mando un beso al cielo, mucha luz en tu viaje eterno", concluye el mensaje.

Lucero publicó esta historia.|Instagram

¿Quién es el productor Jorge Lozano Soriano?

Lamentablemente se conoció que Jorge Lozano Soriano murió el pasado 25 de diciembre. La industria del espectáculo se vistió de luto por la muerte del productor de 89 años de edad.

A lo largo de su carrera, Jorge Lozano Soriano destacó por el trabajo que hizo en distintos proyectos televisivos transmitidos en México. Sin dudas, el mundo de la TV perdió a un gran profesional y lo extrañarán mucho.