Para esta temporada las uñas cortas son la tendencia y estos diseños son infalibles

Durante mucho tiempo las uñas largas se impusieron como tendencia y los diseños que relacionadas a ellas eran infinitos pero como suele pasar la moda cambio.

En esta temporada lo que es tendencia son las uñas cortas que dan una sensación de limpieza y comodidad. Es por esto que te vamos a contar sobre los mejores diseños para que uses.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas cortas?

Micro french de colores

Aquí nos encontramos con la clásica francesa pero reinventada en una versión mini y con tonos vibrantes. En uñas cortas, la línea fina en colores como coral, turquesa, lima o lila aporta frescura sin recargar. Debes usar una base lechosa o nude rosada para que el color se destaque y la uña se vea más larga.

Uñas milky con brillo sutil

Otro diseño es el de esmaltes traslúcidos al estilo “milk nails” que sigue en auge, ahora con un toque perlado o shimmer ultrafino. Son ideales para ella temporada porque combinan con todo y disimulan el crecimiento.

Diseños inspirados en el mar

Ondas suaves, mini conchas, estrellas o detalles nacarados que te harán recordar la playa y arena. En uñas cortas, estos motivos se llevan de forma delicada, en una o dos uñas por mano. Elige una paleta en blancos, celestes y arena para un resultado elegante.

Colores cítricos y vitaminados

Naranja, mandarina, amarillo suave y verde lima pisan fuerte. En uñas cortas, estos tonos se ven modernos y juveniles, especialmente con acabado cremoso.

Nailart minimal con líneas finas

En este caso nos encontramos con líneas geométricas, trazos abstractos o pequeños puntos en tonos neutros o metálicos son perfectos para quienes buscan algo diferente pero discreto.

Pasteles renovados

Por último, tenemos el protagonismo de colores lavanda, celeste, manteca y verde agua vuelven con fuerza, pero en tonos más suaves y empolvados. Funcionan muy bien en uñas cortas porque aportan luz sin acortar