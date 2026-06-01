Venga La Alegría | Programa 1 de junio 2026 Parte 1 | Maribel Guardia y Victoria Ruffo celebran sus cumpleaños, los coqueteos de Nodal y Ángela Aguilar y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de junio 2026, parte 1: Yuri habla de la posibilidad de un dueto con Luis Miguel, David Bisbal canta con mariachi por primera vez, Maribel Guardia revela su deseo en su cumpleaños 67, los coqueteos de Nodal y Ángela Aguilar, Victoria Ruffo revela secretos de belleza en su cumpleaños 64, las mejores plantas para la casa y la oficina y la receta de salpicón de res.

También, Marco Chacón arremete contra la defensa de Imelda Tuñón, los mejores diseños futboleros para estar a la moda con mucho estilo; el parto que sucedió en la TAPO, los rescatados de la Torre Latinoamericana y el oro que consiguió Kenia Lechuga en el Mundial de Remo, todo explicado Con Peras y Manzanas. Además, la última función de Malinche en CDMX, la eliminación de Nash y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 31 de mayo 2026. ¡Venga La Alegría!