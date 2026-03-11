Venga La Alegría | Programa 11 de marzo 2026 Parte 2 | El fraude que sufrió José Eduardo Derbez, confesiones y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de marzo 2026, parte 2: Danna reacciona a su portada en una revista de moda, Vadhir habla del fraude que sufrió su hermano José Eduardo Derbez, lo que preparan para el aniversario luctuoso 69 de Pedro Infante, el resumen del Exatlón y lo que vive la familia de la niña que sufrió acoso. Además, las confesiones de las conductoras en El Club de los Corazones Rotos, la entrevista con David Benavidez, Adrián Bedoya nos deleitó con su voz y hablamos sobre la desconexión entre las parejas en la Mesa de Sexo y jugamos Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!