Venga La Alegría | Programa 14 de noviembre Parte 1 | Lo de Manola vs Kim en La Granja VIP, la alfombra roja de La mujer del Año y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de noviembre 2025, parte 1: Todos los detalles de la alfombra roja de La mujer del Año con Danna, Dulce María, Irina Baeva, Natália Subtil, Angelique Boyer, Ferka y más. Además, la angustia que vivió José Manuel Figueroa, lo que debes saber de la diabetes, la pasarela de vestidos de novia, la receta del día, el conflicto de Manola y Kim en La Granja VIP y mucho más.