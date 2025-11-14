inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

Venga La Alegría | Programa 14 de noviembre Parte 1 | Lo de Manola vs Kim en La Granja VIP, la alfombra roja de La mujer del Año y más

La alfombra roja de La mujer del Año, la angustia que vivió José Manuel Figueroa, lo que debes saber de la diabetes, el conflicto de Manola y Kim en La Granja VIP y más.

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de noviembre 2025, parte 1: Todos los detalles de la alfombra roja de La mujer del Año con Danna, Dulce María, Irina Baeva, Natália Subtil, Angelique Boyer, Ferka y más. Además, la angustia que vivió José Manuel Figueroa, lo que debes saber de la diabetes, la pasarela de vestidos de novia, la receta del día, el conflicto de Manola y Kim en La Granja VIP y mucho más.

