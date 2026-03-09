Imelda Garza Tuñón se pronuncia sobre la demanda que le interpuso José Manuel Figueroa

Durante la marcha del 8 de marzo que se realizó en la Ciudad de México, la exnueva de Maribel Guardia aseguró que debido a que se tergiversan sus declaraciones no hablará más de la actriz así como de Marco Chacón. Asimismo, indicó que hasta el momento no le ha llegado ninguna notificación de los procesos legales que emprendió José Manuel Figueroa en su contra.