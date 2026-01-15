Venga La Alegría | Programa 15 de enero 2026 Parte 2 | ¡Eugenio Derbez, Adal Ramones y Michelle Rodríguez en VLA!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de enero 2026, parte 2: Luis Ernesto Franco revela cómo ha cambiado su vida tras contar el fuerte episodio de su niñez, Itatí Cantoral reveló detalles de ‘La Casa del Reloj’ y el resumen más completo del Exatlón. También jugamos Desconectados, El Reto y Sin Palabras. Además, Eugenio Derbez, Michelle Rodríguez, Adal Ramones y ‘El Capi’, revelaron todo sobre LOL: Buscando talento; y eligieron a los mejores comediantes de VLA. ¡Venga La Alegría!