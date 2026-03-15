Programa Completo 15 de marzo 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Venga la Alegría Fin de Semana te acompaña este domingo con un programa lleno de juegos, diversión y lo mejor del mundo del espectáculo como los enfrentamientos entre artistas e influencers que habrá en el Ring Royale 2026. Revive la emisión de este 15 de marzo. Todo sobre el reality de quinceañeras que no te puedes perder. ¿Quién es tu favorita?