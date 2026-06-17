Benditas Mujeres: Pamela Cassis presentó su nuevo libro ‘Padres conectados, Hijos realizados’
¡Ayuda a tus hijos a lograr su máximo potencial! En Benditas Mujeres, platicamos con Pamela Cassis sobre su nuevo libro ‘Padres conectados, Hijos realizados’.
¡Si ya eres mamá o papá o buscas serlo, esto es para ti! Olga Mariana platicó con la psicóloga y experta en crianza, Pamela Cassis, quien nos compartió su nuevo libro que resulta una guía para conectar con el corazón: Padres conectados, Hijos realizados. ¿Castigos, premios, qué dice la neurociencia? ¿Cómo ayudar a sacar todo el potencial en los hijos? ¡No pierdas detalle!