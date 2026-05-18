Venga La Alegría | Programa 18 de mayo 2026 Parte 1 | Lo que ocurrió en el estreno de MasterChef 24/7 y las nuevas reacciones de Cazzu

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de mayo 2026, parte 1: Cazzu reacciona a la supuesta recámara de Inti en casa de Nodal, Verónica Castro sufrió un incómodo zafarrancho, el comunicado que aclararía el estado de salud de Luis Miguel, lo que recomienda la ciencia para mejorar la comunicación con los hijos y la receta de milanesas con curry.

Además, Benny Ibarra opina de la maternidad de Paulina Rubio, la imperdible pasarela con sombreros Tex-Mex; los avances en el caso del feminicidio de Carolina Flores, la reparación de la mega fuga en Iztapalapa y la alerta por temporal en CDMX; todo explicado Con Peras y Manzanas. También, el resumen más completo del estreno de MasterChef 24/7. ¡Venga La Alegría!