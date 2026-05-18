Venga La Alegría | Programa 18 de mayo 2026 Parte 2 | Las nominadas de Miss Alegría y las consecuencias por mal comportamiento en MasterChef 24/7
La entrevista exclusiva a Maluma, la nominadas de Miss Alegría, la entrevista a los nuevos campeones del Exatlón, la advertencia por comportamiento cuestionable en MasterChef 24/7 y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de mayo 2026, parte 2: La entrevista exclusiva a Maluma, la nominadas de Miss Alegría, la hilarante prueba de Margarita McKenzie, la entrevista a los nuevos campeones del Exatlón y la severa advertencia de fuertes consecuencias por el comportamiento cuestionable de los participantes de MasterChef 24/7. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!