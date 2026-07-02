Venga La Alegría | Programa 2 de julio 2026 Parte 1 | Gabriel Soto advierte que demandará a su ex, los rumores de Luis Miguel en CDMX y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de julio 2026, parte 1: Gabriel Soto advierte que demandará a Ana Carla Sinclair y ella le responde, Imelda Tuñón confirma que está en un nuevo romance; la explosión de una pipa de gas y los estragos por las lluvias, todo explicado Con Peras y Manzanas; los rumores de Luis Miguel en CDMX y Marjorie de Sousa comparte cómo ha ayudado a los damnificados en Venezuela.

También, el reportaje de Víctor Landeros, aprendimos a hacer floreros con cucharas, la receta de risotto de chocolate y Malillany Marín muestra su apoyo a José Manuel Figueroa en el asunto de la herencia de Joan Sebastian. Además, Mariana Ochoa comparte que acompañó a Lidia Ávila en el último adiós a su padre, un espectacular cambio de imagen, la actualización de la cifra de fallecidos y heridos en Venezuela y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 1 de julio 2026. ¡Venga La Alegría!