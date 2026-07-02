"¡Siempre he querido tener un busto más pequeño!”, Lorena Herrera habla sin filtros de las cirugías estéticas

Lorena Herrera no le quita ‘un cero’ a la propuesta que le hizo a Facundo para acabar con los rumores de su sexo, pero él rechazó la oferta y propuso un encuentro más íntimo. ¿Lorena Herrera aceptaría el trato? Por otro lado, la reconocida actriz confesó que hay algo de su cuerpo que le gustaría cambiar. ¿Pasaría por el quirófano para lograr la reducción de busto? ¿Cómo logra mantenerse en forma? Esto compartió Lorena Herrera.