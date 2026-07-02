¿La nieta de Paquita la del Barrio quedó bajo el resguardo de las autoridades? Esto aclaró Francisco Torres

Kelly Ariadna Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, apareció tras cuarenta días de haber sido reportada como desaparecida en Guanajuato, según los comunicados de su familia y de las autoridades de dicho estado. En exclusiva, Francisco Torres, amigo de la familia, relató cómo se realizó el hallazgo. ¿Por qué la nieta de Paquita la del Barrio está bajo el resguardo de las autoridades? ¡Ojo a lo que reveló Francisco Torres sobre el libro de Paquita la del Barrio!