Venga La Alegría | Programa 2 de julio 2026 Parte 2 | La nieta de Paquita la del Barrio permanece bajo resguardo, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de julio 2026, parte 2: Francisco Torres explica por qué la nieta de Paquita la del Barrio permanece bajo resguardo de las autoridades, Lorena Herrera revela que le gustaría reducir su busto, lo mejor de la Jornada 3 de El Torneo de la Alegría y la buena obra de A Quien Corresponda.

También, Idols Master Experience nos puso a cantar, el reportaje de Víctor Landeros y lo que está preparando Ricardo Casares con Dwayne Johnson desde Brasil. Además, jugamos Desconectados, El Reto y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!