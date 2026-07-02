¿¡Gente malintencionada!? Flor Rubio y Sergio Sepúlveda señalan sabotaje en MasterChef 24/7
Las complicaciones que sufrieron Michelle y Carmen haciendo tortillas en MasterChef 24/7 levantaron las sospechas de un posible sabotaje hacia Antrax. ¿Será?
Antes de que la chef Isabel consolara a Camila, Flor Rubio y Sergio Sepúlveda analizaron la complicación que tuvieron Michelle y Carmen haciendo tortillas, ¿Trataron de sabotear a Antrax? ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 1 de julio 2026!