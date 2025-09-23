Venga La Alegría | Programa 23 de septiembre Parte 1 | Susana Zabaleta se queja de misoginia, Laura Zapata explota contra el asilo de su abuela y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de septiembre 2025, parte 1: Tras los abucheos, Susana Zabaleta se queda de misoginia por parte de la prensa, Laura Zapata exige justicia y ‘revienta’ al dueño del asilo donde estuvo su abuela, José Emilio Fernández reacciona a que lo llamaran ‘malnacido’ y David Zepeda habla de su relación con los medios. Además, una novedosa despedida de soltera, la inesperada confesión del padre José de Jesús Aguilar en La Academia VLA, todo sobre el síndrome de piernas inquietas, la receta de Ismael Zhu y mucho más.