Venga La Alegría | Programa 30 de marzo 2026 Parte 2 | Dulce María le da la bienvenida a su bebé... ¡Celebramos una fiesta perruna!
¡Una mañana increíble! Todo sobre los XV años de “Marisa”, una perrita que celebró con flores, pastel y hasta vestido.
Sandra Echeverría dio más detalles sobre el fraude que vivió al invertir en una empresa y cuenta cómo va el proceso legal, además habló sobre la segunda oportunidad que se dio con su esposo Leonardo de Lozanne. Margarita Mckenzie llegó al foro para revelar el nombre del empleado del mes y ventiló a algunos conductores.