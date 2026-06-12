Resumen del martes 9 de junio: Grupos divididos, señalamientos y tensiones marcan la conversación en MasterChef 24/7

La convivencia dentro de MasterChef 24/7 continúa dando de qué hablar. Entre alianzas, grupos bien definidos y distintas formas de ver la competencia, algunos cocineros han puesto sobre la mesa temas como la congruencia, la lealtad y las actitudes que se viven día a día dentro de la cocina. Además, también se ha discutido la importancia de mantener el respeto hacia los chefs y hacia los propios compañeros, recordando que cada acción puede traer consecuencias dentro de la competencia. Mientras las opiniones se dividen, la tensión sigue creciendo y cada reto parece influir no solo en los resultados culinarios, sino también en las relaciones entre los participantes.