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El Chef Poncho Cadena de MasterChef 24/7 se suma a Chiken en esta edición de El Otro Lado de los Realities

¡No te pierdas la edición de este programa con una de las figuras más importantes de MasterChef 24/7!

En este jueves, el Chef Poncho Cadena nos acompañó en este programa de El Otro Lado de los Realities en el que habló sobre su experiencia dentro de MasterChef 24/7 en estas semanas y sobre cómo ha sido su relación con los Cocineros durante los retos que día con día moldean el destino de esta competencia.

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