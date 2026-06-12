El Chef Poncho Cadena de MasterChef 24/7 se suma a Chiken en esta edición de El Otro Lado de los Realities
¡No te pierdas la edición de este programa con una de las figuras más importantes de MasterChef 24/7!
En este jueves, el Chef Poncho Cadena nos acompañó en este programa de El Otro Lado de los Realities en el que habló sobre su experiencia dentro de MasterChef 24/7 en estas semanas y sobre cómo ha sido su relación con los Cocineros durante los retos que día con día moldean el destino de esta competencia.