Venga La Alegría | Programa 6 de mayo 2026 Parte 2 | Simulacro, anécdotas con mamá y el Sin Palabras

Se llevó a cabo el primer simulacro nacional del 2026 y en Venga La Alegría cumplimos con el protocolo de seguridad ante casos de sismo. En el Club de los Corazones Rotos, nuestros conductores sacaron su lado más sentimental para hablar de la gran labor que han hecho sus madres durante su infancia y hasta la adultez. ¡Ya hay ganador del Sin Palabras! Conoce al equipo que se llevó la semana completa.