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¿Qué es el trastorno bipolar y cómo identificarlo?

En el Día Internacional del Trastorno Bipolar se recuerda que se debe de atender la salud mental e indicar que se puede vivir con este trastorno.

En el estudio de Venga la Alegría llega la Dra. Eva García Armendáriz, psiquiatra y paidopsiquiatra para hablar en este Día Internacional del Trastorno Bipolar sobre esta enfermedad mental y sobre cómo identificarla, tratarla y atenderla, ya que muchos piensan que ser bipolar es solo cambiar de actitud de un momento a otro.

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