¿Qué es el trastorno bipolar y cómo identificarlo?

En el estudio de Venga la Alegría llega la Dra. Eva García Armendáriz, psiquiatra y paidopsiquiatra para hablar en este Día Internacional del Trastorno Bipolar sobre esta enfermedad mental y sobre cómo identificarla, tratarla y atenderla, ya que muchos piensan que ser bipolar es solo cambiar de actitud de un momento a otro.