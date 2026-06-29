¡Bad Bunny, Rosalía, Ricky Martin y más famosos, alzan la voz por Venezuela!

La tragedia que golpeó a Venezuela sigue movilizando a las celebridades; así se pronunciaron Bad Bunny, Rosalía y Ricky Martin, durante sus respectivos shows. Otros famosos utilizaron sus redes sociales para promover centros de acopio, como Mau y Ricky, Daddy Yankee y Lele Pons. Aquí el recuento de las celebridades que han alzado la voz por Venezuela.