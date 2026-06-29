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¡Del stand up al doblaje! Carlos Ballarta comparte su experiencia en Minions & Monstruos

Víctor Landeros entrevistó a Carlos Ballarta, quien se declaró fan de las películas de los Minions, y compartió su experiencia prestado su voz en Minions & Monstruos.

Víctor Landeros platicó con Carlos Ballarta, quien prestó su voz para Minions & Monstruos incursionando así en el doblaje, pero... ¿ha sido su primer acercamiento doblando voces? Checa lo que nos compartió Carlos Ballarta, quien se considera fan de los Minions.

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