¡Del stand up al doblaje! Carlos Ballarta comparte su experiencia en Minions & Monstruos
Víctor Landeros entrevistó a Carlos Ballarta, quien se declaró fan de las películas de los Minions, y compartió su experiencia prestado su voz en Minions & Monstruos.
Víctor Landeros platicó con Carlos Ballarta, quien prestó su voz para Minions & Monstruos incursionando así en el doblaje, pero... ¿ha sido su primer acercamiento doblando voces? Checa lo que nos compartió Carlos Ballarta, quien se considera fan de los Minions.