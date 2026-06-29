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"¡No tengo que estar dando explicaciones!”, Imelda Tuñón es señalada por presunto estado de ebriedad

Ante los polémicos señalamientos por llegar en presunto estado de ebriedad a una puesta en escena, Imelda Tuñón rompió el silencio e hizo frente a las acusaciones.

Imelda Tuñón fue señalada por llegar presuntamente en estado de ebriedad a escena y, durante la marcha del orgullo, respondió a los cuestionamientos. Por otra parte, fue cuestionada sobre los procesos legales que enfrenta y aseguró tener “memoria selectiva”. ¿Ya piensa reconciliarse con Maribel Guardia? Esto contestó Imelda Tuñón.

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