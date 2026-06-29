Ixdit le reprocha a Ramahá su falta de lealtad en MasterChef 24/7: “No está bien que seas egoísta” (VIDEO)
Aunque él fue el primero en dividir grupos de MasterChef 24/7, Ramahá cada vez es más cercano a “Las Divas” y esta actitud está haciendo enojar a sus aliados.
La rivalidad entre Ramahá y “Las Divas” ha causado numerosas polémicas en MasterChef 24/7 y provocó la división de los cocineros. Es por esto que a Ixdit se le hace muy incongruente que ahora Alberto Palomino esté actuando como si nada y se junte con las mismas personas que hablan mal de sus amigos, pues considera que esto demuestra que realmente no les está siendo leal y ha provocado que prefieran alejarse de él.