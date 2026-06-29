¡No permitas que el autosabotaje destruya tus planes! Estos son los tips y consejos de Luz María Saade, experta en ventas
¿Te quedaste sin trabajo? ¿Subiste mucho de peso? ¡Cuidado con el autosabotaje! Checa estos tips y consejos que compartió la experta en ventas Luz María Saade y logra tus metas.
Aunque todos queremos dar lo mejor y alcanzar nuestras metas, el autosabotaje puede amenazar nuestros planes. ¿Se puede entrenar la mente para pensar como ganador? Esta mañana nos acompañó Luz María Saade, conferencista experta en ventas, para explicarnos qué es la mentalidad ganadora y cómo lidiar con mensajes negativos. ¡Ojo a los tips y consejos que nos compartió!