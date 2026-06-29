¡No permitas que el autosabotaje destruya tus planes! Estos son los tips y consejos de Luz María Saade, experta en ventas

Aunque todos queremos dar lo mejor y alcanzar nuestras metas, el autosabotaje puede amenazar nuestros planes. ¿Se puede entrenar la mente para pensar como ganador? Esta mañana nos acompañó Luz María Saade, conferencista experta en ventas, para explicarnos qué es la mentalidad ganadora y cómo lidiar con mensajes negativos. ¡Ojo a los tips y consejos que nos compartió!