¡El partido ya comenzó! ¿México o Chequia? ¡Duelo de platillos tradicionales!

Por que el partido México vs Chequia también se juega fuera de la cancha, Rahmar y Petr Blaha se enfrentaron en un espectacular agarrón gastronómico. El chef de casa se lució con un pollo con mole almendrado, mientras que el chef checo nos sorprendió con bramboraky y una botana muy tradicional de República Checa. ¿Qué platillo tendrá mejor sabor?