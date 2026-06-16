Venga La Alegría | Programa 16 de junio 2026 Parte 2 | Entrevista con el director de Toy Story 5, juego Sin Palabras y Mesa de Sexo

Tras los rumores de un supuesto embarazo de Melenie Carmona, Laura León confirmaría que son ciertos, pues le mando consejos a Alicia Villarreal para ser una buena abuela. Ricardo Casares entrevistó a Andrew Stanton, director de Toy Story 5, quien reveló que lloró al escuchar la canción que Taylor Swift interpretó para el final de la nueva película. En la sección Mesa de Sexo, la sexóloga Ana Franco Márquez nos habló sobre los mitos y realidades que hay detrás de tener intimidad en la pareja durante el periodo de la menstruación.