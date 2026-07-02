“No me mantengo estable”, Imelda Tuñón confirma nuevo romance y asegura que ha recibido amenazas
Aunque Imelda Tuñón se ha dado una nueva oportunidad en el amor, revela que ha recibido varias amenazas que comprometen su tranquilidad. Así lo confirmó.
Después de meses con problemas legales y polémicas, el corazón de Imelda Tuñón volvió sonreír pues confirmó que se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Por otro lado, aseguró que ha recibido amenazas que han afectado su tranquilidad. Sin embargo, Imelda Tuñón plantea la posibilidad de comenzar a bajar la guardia.