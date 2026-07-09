Esto Sí Es Despecho: invitada especial, big band, próxima fecha y todo sobre su próxima presentación en CDMX
Myriam, Natalia Sosa y Aranza, compartieron detalles y sorpresas de Esto Sí Es Despecho rumbo a su próximo show en CDMX. ¡Ojo al palomazo en vivo!
¡Show renovado! Myriam, Natalia Sosa y Aranza, de Esto Sí Es Despecho, nos acompañaron para promocionar su próxima presentación en la CDMX. Además de revelar que estarán acompañadas por la Big Band Jazz de México, contaron quién será su invitada especial.