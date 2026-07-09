"¡Sé del apellido que cargo!”, Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández, se prepara para su próximo show
Rumbo al show en la tierra que lo vio nacer, Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández, revela cómo se prepara y qué influencias musicales ha retomado.
Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández, prepara sorpresas en nuevos géneros musicales rumbo a su primer showcase en vivo en la tierra que lo vio nacer. ¿Cómo se prepara para sus próximas metas por cumplir? ¡Checa lo que contó de las influencias que está tomando para sus nuevos sonidos!