Así vivió Warrior un tour de medios inolvidable antes del estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas

A pocos días del gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas, Warrior protagonizó un intenso tour de medios para llevar la emoción del reality a todos los rincones. Durante sus entrevistas, el conductor compartió algunos adelantos de la temporada, habló sobre los nuevos desafíos que enfrentarán los sobrevivientes y aseguró que esta edición llevará la competencia a un nivel nunca antes visto.