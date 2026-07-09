Así vivió Warrior un tour de medios inolvidable antes del estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas
Warrior recorrió distintos medios para compartir todos los detalles de la nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas.
A pocos días del gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas, Warrior protagonizó un intenso tour de medios para llevar la emoción del reality a todos los rincones. Durante sus entrevistas, el conductor compartió algunos adelantos de la temporada, habló sobre los nuevos desafíos que enfrentarán los sobrevivientes y aseguró que esta edición llevará la competencia a un nivel nunca antes visto.