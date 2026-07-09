Moana live action: Dwayne Johnson comparte en exclusiva cómo fue interpretar a Maui y revela imperdibles anécdotas sobre México y su familia
En exclusiva, Dwayne Johnson compartió los retos que enfrentó interpretando a Maui en Moana live action, recordó a sus abuelos, compartió una imperdible anécdota y más.
Ricardo Casares entrevistó en exclusiva con Dwayne Johnson, ‘La Roca’, el actor que da vida a Maui en Moana live action. Además de platicar sobre los retos y las gratificaciones de participar en esta película, ‘La Roca’ abrió el corazón y compartió pensamientos sobre sus hijas y su abuela. ¿Cómo fue llevar la cabellera de Maui? ¿Por qué le tiene tanto cariño a México? ¡Ojo a la anécdota imperdible de Ricardo Casares con Dwayne Johnson!