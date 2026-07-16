¿Sororidad? ¡Así reaccionó Irina Baeva al pleito entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair!

En medio de la polémica que enfrenta Gabriel Soto con Ana Carla Sinclair, Irina Baeva fue cuestionada sobre la llamada sororidad. Y es que Irina Baeva habría vivido infidelidades en su relación con Gabriel Soto. ¿Cómo reaccionó Irina Baeva sobre el pleito legal que enfrentarían Ana Carla Sinclair y Gabriel Soto? Así reaccionó la actriz que se muestra más enamorada que nunca.