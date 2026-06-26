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¡Rompió récord! Así se vivió el concierto de Alejandro Fernández en La Minerva de Guadalajara

Alejandro Fernández volvió a presentarse en La Minerva después de casi dos décadas de ausencia y rompió récord de asistencia. ¡Así se vivió el concierto!

Después de 17 años, Alejandro Fernández volvió a la glorieta de La Minerva en Guadalajara para reunir a 270 mil personas en La Serenata Más Grande del Mundo, rompiendo así su propio récord. Alfredo Olivas, Camila Fernández y Alex Fernández, también acompañaron al ‘Potrillo’ en el épico concierto. ¡No pierdas detalle!

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