Luis no supera el sabotaje en MasterChef 24/7 y lanza una indirecta por el robo del pan: “Ya no tardan” (VIDEO)

El sabotaje se ha convertido en uno de los principales detonantes de rivalidades entre los cocineros de MasterChef 24/7. Y el que tiene la mira puesta en todos los que supuestamente buscan afectarlo es Luis, quien está seguro de que el pan que hizo para las hamburguesas del jueves de delantales negros fue robado y no desapareció por arte de magia. No obstante, tiene la confianza de que muy pronto saldrá a la luz la identidad del responsable.