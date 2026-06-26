Luis no supera el sabotaje en MasterChef 24/7 y lanza una indirecta por el robo del pan: “Ya no tardan” (VIDEO)
A pesar de que no hay evidencias, Luis está seguro de que le robaron sus ingredientes para sabotearlo y tiene confianza de que pronto saldrá la verdad.
El sabotaje se ha convertido en uno de los principales detonantes de rivalidades entre los cocineros de MasterChef 24/7. Y el que tiene la mira puesta en todos los que supuestamente buscan afectarlo es Luis, quien está seguro de que el pan que hizo para las hamburguesas del jueves de delantales negros fue robado y no desapareció por arte de magia. No obstante, tiene la confianza de que muy pronto saldrá a la luz la identidad del responsable.