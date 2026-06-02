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¿Las relaciones largas tienen menos sexo? ¿Mito o realidad? Esto dicen los sexólogos

La sexólga Ana Franco explicó por qué se dice que una relación de muchos años tiene menos sexo. ¿El segundo paso de esta disminución es la infidelidad?

¿Es cierto que una relación de muchos años tiene menos sexo? La sexóloga Ana Franco profundizó sobre los distintos enfoques que podría tener la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Será que con el tiempo otras actividades ganan importancia frente a la intimidad? ¡Toma nota y comparte!

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