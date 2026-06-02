Venga La Alegría | Programa 2 de junio 2026 Parte 2 | La visita de Ivonne Montero, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de junio 2026, parte 2: Mariana Seoane alza la voz contra las relaciones tóxicas, Ivonne Montero compartió detalles de ‘Madre Mía’, la obra en la que dirige y actúa, y mostró sus mejores pasos de baile en Gánale al Capi; Raymix nos puso a bailar y la imperdible charla en la Mesa de Sexo. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!