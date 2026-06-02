Venga La Alegría | Programa 2 de junio 2026 Parte 1 | El holograma que preparan de Valentín Elizalde, las respuestas de Imelda Tuñón y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de junio 2026, parte 1: Imelda Tuñón responde a Maribel Guardia y a Marco Chacón por la herencia y la destitución, Danna revela detalles de la serie que está haciendo; confirman que Blanca Adriana murió por una mala aplicación de anestesia, la CDMX y el Edomex colapsan por las lluvias, la ONU anuncia climas extremos y el gobierno de la CDMX anuncia suspensión de clases el 11 de junio, todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, Marina de Tavira reacciona a los elogios de Camila Sodi, los beneficios de la dieta DASH, David Bisbal revela cómo ha enfrentado la partida de su padre, el museo y el holograma que preparan de Valentín Elizalde y un efectivo tratamiento para rejuvenecer la piel. Además, lo que pasó con el Pin del Chef, las polémicas con Lancer y Carmen, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y jugamos ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!